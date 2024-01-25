Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi’nde Akçakıllık Sokak’ta patlama sonrası çok sayıda evin zarar gördüğünü söyleyen Muhtar Akışoğlu yetkilileri göreve davet etti. Akışoğlu, “Burada 1 kişi ölse ne güvenlik var ne çevrede polis ne jandarma var. Kendileri burada patlatma yapıyorlar. Çalışma devam etsin ama Akçakıllık Sokağı’ndaki evlerde çatlamaya neden oluyor. Ben burada yetkili bulamıyorum. Sadece şantiye sorumlusu var. Artist artist konuşuyor. Buranın sorumlusu kim ise ilgilenmesini talep ediyorum. Burada hükümete de sesleniyorum. Burada iş yapacağız diye vatandaşın evlerine zarar veriliyor. Bunları kim karşılayacak? Vatandaşa yazık değil mi? Bunlar vatandaşın hangisinin evini yaptıracak? Ne trafosu ne otobüs durağı ne yol ne sokak kaldı. Bu adamlar derebeyi mi? Başıboş mu çalışıyorlar? Muhtar olarak her gün buradayım. Böyle bir çalışma sistemi olmaz ki mahallenin ortasında” dedi.