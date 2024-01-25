Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün sanayi esnaflarından Bülent Solmaz'ın daveti üzerine esnafların kahvaltı sofrasına konuk oldu. Programa; Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçileri, Kaportacılar, Oto Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Ali Rıza Açman, Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuna, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel ve esnaflar katıldı. Başkan Yücel esnaflara 10 yıllık süreçte hayata geçirdiği çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek olan projelerle ilgili de esnaflarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Yücel, nazik davetleri için esnaflara teşekkür etti. Esnaflar Başkan Yücel'e teşekkür ederek fotoğraf çekildiler.