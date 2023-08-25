Kestel Mahallesi Muhatrı Muhterem Şimşek, 8 saat süren elektrik kesintisi sonrası sert konuştu. CK Akdeniz ve yöneticilere yüklenen Şimşek, "Bizi insan olarak görmüyor musunuz. Aldığınız paraya yazıklar olsun" diye sitemde bulundu. İşte o video

