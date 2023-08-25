İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 cclik motosikletlerin B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin, yaptığı açıklamada, "Bu konuda daha önce bir çalışmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaya devam ediliyor. Eğitim önemli. Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var.Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli" diye konuştu.

