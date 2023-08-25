Gazetemiz Yedi Gün Haber’in İmtiyaz Sahibi Avni Erdoğan’ın başkanlığında şehrin önemli iş insanları tarafından kurulan Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in konuğu oldu. Dimçayı Cennet Vadisi’nde gerçekleştirilen yemeğe ALYİD Başkanı Avni Erdoğan ve Yönetiminin yanı sıra EMŞAV İlçe Başkanı Mustafa Özel ve Yönetimi de katıldı. Oldukça samimi ortamda gerçekleştirilen davette Başkan Yücel ve iş insanları Alanya ekonomisi ve son gelişmeler üzerine sohbet ettiler. Başkan Yücel ALYİD Yönetimine çakışmalarında başarılar diledi ve Alanya’ya kattıkları değerler için teşekkür etti. Başkan Yücel, “Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği’ni (ALYİD) misafir ettik. Dernek Başkanımız Avni Erdoğan ve Yönetimine şehrimize kattıkları değerler ve böyle bir oluşum ile Alanya’mıza yaptıkları hizmetler için teşekkür eder, iş insanlarımıza çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

ALYİD Yönetimi ve Başkan Yücel tarafından ALYİD Başkanı Avni Erdoğan’a doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü pastasını üfleyen Erdoğan, herkese teşekkür etti. Erdoğan’ı ilk tebrik eden isim de Başkan Yücel oldu.