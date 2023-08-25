Alanya Belediyesi merkez mahallelerde yolların standartlarını yükseltmek ve konforunu artırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Avsallar, Mahmutlar ve Paşaköy Mahallelerinde olduğu gibi pek çok mahallenin aynı zamanda bağlantı yolu da olan Konaklı Fatih Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Sürücü Kursu eğitimlerinin yapıldığı ve oldukça sık kullanılan Fatih Caddesi’ndeki çalışmanın tamamlanması ile sürücü adayları ve eğitmenleri de konforlu bir eğitim imkanına kavuşacak. Merkez ve kırsalda aynı anda asfalt çalışması yürüten Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm çalışmaları kısa sürede bitirmek için yoğun çaba harcıyorlar.

Avsallar Mahallesi’nde ise Bozyer Caddesinde sathı kaplama çalışmasını tamamlayan ekipler Muçanlar Caddesi ve İnönü Caddesinde asfalt hazırlık çalışmasına başladılar.

MAHALLE MUHTARLARINDAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

Konaklı Mahallesi’nde yol sorunlarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ilettiklerini söyleyen Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç, “Bugün Konaklı Mahallemizdeki Fatih Caddesi’nde 3 kilometrelik sıcak asfalta başlandı. Bundan dolayı Adem Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu yol Toslak ve Güzelbağ arasında bir bağlantı yolu. İnşallah kazasız belasız yapmak nasip olur. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu

Avsallar Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü ise, Avsallar Mahallesi’nin pek çok noktasında yol ve asfalt çalışması olduğunu belirterek şunları söyledi; “Avsallar’da internet, fiber ve diğer altyapı çalışmaları sonrasında yollarımız bozulmuştu. Başkanımız Adem Murat Yücel’den talep ettik. Allah razı olsun şu an çeşitli bölgelerimizde asfalt ve hazırlık çalışması yapılıyor. Bozyer Caddesi’nde sathı kaplama çalışması tamamlandı. Muçanlar Caddesi ve İnönü Caddesinde asfalt ise hazırlık çalışmasına devam ediliyor. Bize kayıtsız kalmayan Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyoruz.”

KARAMUT: “EKİPLERİMİZLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ALANYA’NIN HER NOKTASINDA ÇALIŞIYORUZ”

Alanya’nın her köşesini konforlu ve güvenli caddelerle buluşturmayı hedefleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in vatandaşlara verdiği asfalt sözleri bir bir yerine getiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren İcracı Müdürlüklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, “Fen İşleri Müdürlüğü olarak, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda şehrin 4-5 farklı noktasında sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımız devam etmektedir. Şimdi burada, Konaklı, Toslak Grup Yolu dahil Fatih Caddesini Güzelbağ’a bağlayan yaklaşık 3 kilometreye yakın sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Onun akabinde Avsallar, Paşaköy, Demirtaş ve Mahmutlar’da sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede Söbüçimen Yaylası’nda da sathi kaplama çalışmaları başlayacaktır.” dedi.