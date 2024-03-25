Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Şandır’ın kullandığı 07 JY 416 plakalı motosiklet, Emre Suntu’nun kullandığı 07 BHC 07 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak olay yerinde kalırken, motosiklet yaklaşık 15 metre uzaklığa savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki gençten kötü haber geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre 18 yaşındaki Cuma Şandır, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsünün otomobilin yola çıktığını fark ettiğinde çarpmamak için frene bastığı, motosikletin devrilip sürüklenerek otomobilin tekerine çarptığı görüldü.