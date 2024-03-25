Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi ve 17 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan S.K. (52) iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda 8. katta oturdukları evlerinin balkonundan attı. S.K.’nin beton zemine düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahaleye rağmen S.K hayatını kaybetti.

S.K.'nin cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.