Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL), 2025 yılı bedelli askerlik hizmeti kapsamında yapılan yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, bu sonuçların e-Devlet üzerinden erişime sunulduğu belirtildi.

"Sonuçlar Nasıl Belirlendi?"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bedelli askerlik yükümlülerinin celp dönemleri ve birlik yerlerinin, sınıflandırma kurulu huzurunda gerçekleştirilen bir süreç ile belirlendiği ifade edildi. Bu süreçte kullanılan yazılımın dış müdahaleye kapalı olduğu vurgulandı.

"Sonuçlara Nereden Ulaşabilirsiniz?"

Bedelli askerlik sonuçlarına ulaşmak isteyenler için birkaç farklı kanal önerildi:

e-Devlet Kapısı: Buradan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Askerlik Şubeleri: Yerel askeri şubeler aracılığıyla da bilgilere erişim sağlanabilir.

MSB Mobil Uygulaması: Mobil uygulama üzerinden de sonuca kolayca ulaşmak mümkün.

Bedelli askerlik başvurusu yapan yükümlülerin, yukarıdaki platformlardan herhangi birini kullanarak yerleştirme bilgilerine ulaşmaları mümkündür.

Ayrıca, 2025 yılına ait bedelli askerlik celp dönemleri ve birlik yerleriyle ilgili güncel gelişmeler için resmi duyuruları takip etmeye devam etmeniz önemlidir.

