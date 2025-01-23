Alanya Belediyesi ve Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) iş birliğiyle düzenlenen kursların ilk dönemi vatandaşların yanı sıra Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar tarafından büyük ilgi görmüştü. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği kursların ikinci dönemi, 75. Yıl Spor Salonu’nda 4 Şubat Salı günü başlıyor. Kursiyerlere, Hasbahçe, Hacıbekri, Çökertme ve Harmandalı zeybekleri öğretilecek. Salı ve Cuma günleri saat 20.30-22.30 saatleri arasında düzenlenen eğitimlere, her yaş grubu katılabilecek. Kursa katılmak isteyenler, Hasan Ağalar Konağı'ndaki Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapabilecek.



ZEYBEK KÜLTÜRÜ ATA MİRASIDIR

Zeybek kurslarıyla ilgili yapılan açıklamada, zeybek kültürünün ata mirası ve bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekildi. Kurslara her yaştan vatandaşın başvurabileceği kaydedilirken, zeybek oyunlarının Türkiye'nin pek çok yöresinde yaşatılmaya devam edildiği hatırlatıldı. Öte yandan açılacak kurslarla Alanya ve Ege zeybeklerinin özünü koruyup, Alanya’da da devam ettirilmesinin ve çeşitli platformlarda büyük katılımlı gösterilerin yapılmasının hedeflendiği vurgulandı.

