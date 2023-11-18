Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde konuşan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, enerji dağıtım şirketlerinin elektrik nakil hatlarının gelişen sanayi ve kentlerin ihtiyacını tam olarak karşılayamadığını ifade etti. MHP’li Başkan, Antalya’nın enerji dağıtımını yapan CK Şirketiyle ilgili olarak çok sayıda şikayetin ulaştığını belirterek şöyle konuştu: “Somut örnek verecek olursak dün akşam tarafıma ulaşan Antalya Kepez Esentepe Mahalle muhtarımız mahallesine yeni yapılan okulun sokağına CK Elektrik Şirketine defalarca bildirmesine rağmen uzun zamandır bir aydınlatma direği dikilmediğini iletmiştir. CK konusunda çok sayıda şikâyet maalesef bizlere ulaşmaktadır. Bu konular, bakanlığınız tarafından ciddi anlamda üzerinde durulması gereken en önemli konu olmaktadır.” MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, bakanlığın söz konusu elektrik dağıtım şirketlerinden kaynaklı sorunların düzeltilmesi ile ilgili her hangi bir çalışması olup olmadığını da sordu.

MİLLİ BİR ENERJİ POLİTİKASI ŞART

Enerjiye olan talebin; nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak artış gösterdiğini ifade eden Abdurrahman Başkan “Bu durum, ülke olarak uzun vadeli enerji stratejisi çerçevesinde millî bir enerji politikası ortaya koymamızı zorunlu kılmaktadır” dedi. MHP’li Abdurrahman Başkan, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılık dikkate alındığında, son yıllarda Mavi Vatan Akdeniz ve Karadeniz’de yapılan doğal gaz çalışmalarının son dere önem arz ettiğine dikkat çekti. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın en önemli ayaklarından bir tanesinin de nükleer enerjinin oluşturduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

MHP, NÜKLEER ENERJİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YER VEREN BİR SİYASİ HAREKET