Alanya’da maliyet yükünün artması ve satışlarda yaşanan düşüş, inşaat firmalarını olumsuz etkiledi. İddiaya göre bazı firmalar, inşaatlarını durdurma kararı aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 oranında azalarak 57 bin 399 oldu. Bu düşüş, inşaat sektöründe de hissedildi. İnşaat sektörünün geleceği belirsizliğini koruyor. Sektörün yeniden canlanması için, maliyet artışlarının kontrol altına alınması ve satışlarda artış yaşanması gerekiyor.

KAYNAK: Alanya Postası