Kasım ayı başında kış uykusuna geçmesi ve ilerleyen günlerde de soğuktan ölmesi gereken sivrisineklerin, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte kış uykusuna dahi uyumadığı ortaya çıktı. Böcek Profesörü olarak bilinen Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu durumun gelecek bahar ve yaz dönemi için sıkıntı olacağına işaret ederek, "Hala kan emmeye ve yumurtlamaya devam ediyorlar. Bu da gelecek yılın sıkıntılı geçeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Sadece ilaçlama yeterli olmayabilir. Evinizde ve etrafında su birikintilerini kontrol edip üzerlerini kapatmanız gerekiyor" dedi.

İklim değişikliği hayvanların yaşam şekillerini de değiştirmeye başladı. Özellikle ilk bahar ve yaz aylarında yoğun görülen sivrisinek popülasyonu, kış aylarında da etkisini sürdürmeye devam etti. Uzmanlar buna sebep olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi olarak gösterirken, kasım ayı başında kış uykusuna yatması gereken sivrisineklerin uyumadığı, özellikle kıyı kesimlerde herhangi bir soğuk hava dalgası oluşmadığından dolayı da sivrisineklerin ölmediği ortaya çıktı.



"Uyumadılar, hala kan emiyorlar"

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, iklim değişikliği nedeniyle sivrisinek popülasyonunun arttığını söyledi. Sıcaklık ortalamaların geçmiş yıllarla kıyaslandığında belirgin derecede daha sıcak olduğuna işaret eden Çetin, "Normal şartlarda sivrisineklerin kışın uykuya geçmesi veya soğuktan etkilenip ölmeleri gerekiyordu. Bu sivrisinekler soğuk olmadığı için maalesef ölmüyorlar. Hala kan emmeye ve yumurtlamaya devam ediyorlar. Bu da gelecek yılın sıkıntılı geçeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu senede geçen yılkine benzer dönemde bir kış geçirirsek ve mayıs ile haziranda yağışlı bir dönem geçirirsek sivrisinekle baya uğraşacağız gibi gözüküyor. Normalde kasım ayı başında sivrisineklerin uykuya yatması gerekiyordu. Ancak son 25 gün içerisinde kış uykusuna yatmayan bu hayvanlar, tekrar insanlara saldırdılar ve kan emdiler, ardından yumurtladılar. Bu da kışa giren popülasyonlarının sayıca artmasına sebep oldu. Baharda daha fazla sinek hayatta kalacak. Bahar aylarında yoğun bir popülasyonla başlayacaklar" dedi.



Evlerinizdeki su birikintilerine dikkat

Bu yüzden kış ayında sivrisinekle aralıksız mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, belediyenin mücadelesinin yeterli olmayacağını, bu konuda vatandaşa da büyük görev düştüğünü kaydetti. Çetin, şunları söyledi:

"Konutlarımızın etrafında içinde su birikecek her türlü ortamı kontrol etmemiz lazım. Vatandaşlarımız kuraklık ve yağış olmaması sebebiyle evlerin etrafındaki bitkileri sulamak için su biriktiriyorlar. Bu birikintilerin üzerlerini kapalı tutmaları gerekiyor. Su birikebilecek her türlü kabın üzerini örtmek lazım. Aksi taktirde bu türdeki sineklerin yumurtaları burada açılacak ve bahar aylarında ergin sineklerle karşılaşacağız. Vatandaşlarımızın bu konuda uyarılması gerekiyor. Sadece ilaçlama yaparak bu sorunu çözemeyiz. Bu sinek konutların etrafını sevdiği için belediyenin göremediği noktalarda üreyebiliyorlar."