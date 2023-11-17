Alanya’da bugünden itibaren şiddetli rüzgar ve yağış bekleniyor. Fırtınanın saatte 110 kilometre hızına kadar çıkabileceği belirtildi. Öte yandan AFAD ise, sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Fırtınanın 18 Kasım 11'de başlaması ve 19 Kasım 03.00'te bitmesi tahmin ediliyor.