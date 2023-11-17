Alanya Sevdalıları Derneği’nin (ALSEV) yeni dernek binasının açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunan yeni dernek binasının açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan, ALSEV Başkanı Kemal Yetkin, derneğin siyaset üstü olduğunu söyledi. Yetgin, “Tek gayemiz Alanya'nın çıkarlarını korumaktır. Memleketini seven herkesi derneğimizin çatısı altında toplamak istiyoruz. Biz her zaman etkinliklere hazırız. Vatanımıza göz dikmişler dışında tüm siyasi parti ve STK’larla iş birliği içinde olmaya hazırız” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Başkan Yücel ise, “Dünyanın en huzurlu, en güvenli şehri Alanya’dır. Alanya bizim vazgeçilmezimiz. Alanya Selçuklu’ya başkentlik, Osmanlıya liman şehri, cumhuriyetimizde de turizmin başkenti oldu. Alanya sporun başkenti de oldu. Şimdiden Alanya’mıza hayırlı olsun diyorum. İnsanlar birçok olayda Alanya’yı tercih ediyorsa demek ki bu şehirde güzellik var. Ben bu şehre değer katan herkese teşekkür ediyorum. Bu değerleri de gelecek nesillere aktarmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Biz STK’larla iş birliği yapmaktan keyif alan bir yönettim anlayışına sahibiz. Hayırlı olsun, ömür boyu bu şehre hizmet etmeyi Allah nasip etsin” diye konuştu.

“UMARIM DİĞER GENÇLERE ÖRNEK OLUR”

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurarken ülkemizi Türk gençlerine emanet etmiştir. Bugün de cumhuriyetimizin 2. asrını yaşarken ülkemiz Türk gençlerinin omuzlarında yükselecektir. Bir kentin gelişmesi için bir araya gelen gençlerimizi takdir ediyor ve bir ağabeyleri olarak her türlü destekte bulunacağımı belirtiyorum. Umarım diğer şehirlerde de bu birlik diğer gençlere örnek olacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

YÜCEL DAVETLİLERE ÇİKOLATA DAĞITTI

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdelenin kesildiği açılışta dernek başkanı Yetgin, tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederek, yeni dernek binasını gezdirdi. Açılışın ardında dernek binasını gezen Yücel’in masada duran ikramlık çikolataları alarak davetlilere dağıtması ise renkli görüntüler oluşturdu.