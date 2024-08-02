MHP Alanya İlçe Teşkilatı, bugün geleneksel aşure etkinliği düzenleyerek partililer ve vatandaşları bir araya getirdi. Geçtiğimiz gün saat 17.00’de parti binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım gözlendi. Etkinlik boyunca katılımcılar, aşurelerini tadarken keyifli sohbetler gerçekleştirip birlikte olmanın tadını çıkardılar. MHP Alanya İlçe Teşkilatı, bu tür etkinliklerle halkla olan bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Etkinlik, sıcak ve samimi bir atmosferde sona erdi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, “Bu güzel günde bizlerle birlikte olan tüm partililerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aşure etkinliğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşmanın önemini vurgulayan anlamlı bir gelenek. Herkese afiyet olsun” dedi.