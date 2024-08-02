Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalara göre, Antalya’da yarın hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesi bekleniyor. Şehirde genel olarak açık ve az bulutlu bir gün geçmesi öngörülüyor. Ancak, uzmanlar yüksek sıcaklık ve düşük nemin sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, bu saatlerin sıcaktan en çok etkilendiği dönemler olduğunu belirtiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin, bu saatlerde serin ve gölgeli alanlarda kalmaları öneriliyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 1-2 derece artması tahmin ediliyor. Rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerinden esecek, akşam saatlerinde ve öğle saatlerinden sonra ise sahil kesimlerde güney ve batı yönlerine dönecek. Rüzgarın hafif ila orta kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Uzmanların tavsiyeleri arasında, güneşin altında kalmaktan kaçınmak, vücudu susuz bırakmamak, pamuklu ve açık renkli giysiler tercih etmek, yüksek faktörlü güneş kremi kullanmak ve hafif bir diyetle sağlıklı beslenmeye özen göstermek yer alıyor.