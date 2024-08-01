Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlama doğrultusunda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Okurcalar, Hacıkerimler ve Cikcilli Mahallerinde üç koldan çalışan ekipler, Hacıkerimler Mahallesi’nde sık kullanılan ve birkaç mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda sathi kaplama çalışması yaptı. Genişletilen yol, sathi kaplamayla konforlu ve güvenli hale getirildi. Ekipler aynı zamanda Cikcilli Mahallesi’nde Mezarlık Yolu ve Okurcalar Mahallesi Lifos Caddesi’ne bağlı 1014 ve 1015 sokaklarda sathi kaplama çalışması yaptılar.

Hacıkerimler Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Meclis Üyesi Şahin Ararat ve Hacıkerimler Muhtarı Mehmet Dalaklı birlikte takip etti. Bölgenin bir ihtiyacını daha karşıladıklarını belirten Başkan Danışmanı Zavlak, “Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde mahallelerdeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Muhtar Mehmet Dalaklı ise, başta Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik olmak üzere emeği personele teşekkür etti.