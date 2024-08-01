Türkiye’nin güney kesimini bir uçtan bir uca bağlayan D-400 Karayolu, sürücülerin günlük yaşamını zorlaştıran bir trafik sorunuyla karşı karşıya. Özellikle Tosmur Mahallesi’nden Antalya şehir merkezi girişine kadar uzanan güzergah üzerinde bulunan yaklaşık 90 kavşak, seyahat sürelerini olumsuz etkiliyor.

Bu kavşakların çoğunun ışıklı olması, Antalya ile Alanya arasındaki yolculuk yapacak vatandaşlar için ciddi bir sıkıntı yaratıyor. 3 saatin altına inemeyen yolculuk süreleri nedeniyle şikayetlerini dile getiren sürücüler, sürekli dur-kalk yapmak zorunda kalıyorlar. Bu durum, hem zaman kaybına hem de yakıt tüketimine yol açarak ekonomik olarak da dezavantaj yaratuyor.

Özellikle Serik’e kadar olan bölgede trafik yoğunluğunun aşırı derecede arttığı gözlemleniyor. Bu durum, sürücülerin karşılaştığı sorunların en belirgin şekilde hissedildiği noktalar arasında yer alıyor. Yetkililerin, Antalya-Alanya arasındaki ulaşımın daha verimli ve rahat hale gelebilmesi için acil çözüm üretmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Sürücüler, hızlı ve güvenli bir ulaşım sağlanabilmesi için mevcut kavşak düzenlemelerinin gözden geçirilmesini talep ediyor. Antalya ve Alanya arasındaki bu önemli yolculukların daha pratik hale gelmesi bekleniyor.