Türkiye'nin batısı, kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftanın ilk günü için 14 kente sarı kodlu uyarı geldi.

Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalı

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı:

Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova