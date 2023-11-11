0 Kasım'da Burdur İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının resmi dairede çiğ köfte partisi yapıp oyun havalarıyla dans ettiği iddia edildi. Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının görüntüleri sosyal medyada yayılırken olay sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddialara göre olayın duyulmasının ardından Burdur Valisi Türker Öksüz olay hakkında soruşturma başlatırken İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Murat Erk, ayrıntılı bir soruşturmanın başlatıldığını ve olayın üzerine gidileceğini ifade etti.

Kaynak: Gür Haber