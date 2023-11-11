11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında “'Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes'” temasıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi İlçemiz Alanya ‘da fidanlar yeşemek için toprakla buluştu. Alanya Demirtaş Yağcı Koyağı mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Cumhuriyet Savcısı Nacihan Örsoğlu, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Gençlik Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, gençler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende, Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez tarafından günün anlamında binaen bir konuşma yapıldı.

Fidan dikim töreninde konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer “Her yıl 11 Kasım’da Milli Ağaçlandırma günü kapsamında geleceğe nefes olmak amacıyla bu yıl da tüm Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Alanya’mızda da gerçekleştiriliyor. Bizler hangi etkinliği yaparsak yapalım mutlaka bir ağaç dikme etkinliği yapıyoruz. Bundan 1 ay önce Alanya’mızdan start alarak gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu içinde ağaç dikme etkinliği yapmıştık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza nefes olmak için bu tür etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak. Biz ağaç dikme etkinliklerini bugüne nefes olarak adlandırmıyoruz, geleceğe nefes olarak adlandırıyoruz. Çocuklarımızın daha yeşil daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Biz sadece ağaç dikerek yeşili korumakla kalmıyoruz aslında izinsiz yapılaşmanın da önüne geçiyoruz. Çocuklarımızın yeşili, ağacı ve iç içe yaşadığımız denizi severek doğayı koruma bilincini öğrenerek büyümelerini istiyoruz. Bu anlamda bu tür etkinlikler çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli. Bu kapsamda bu gün burada Milli Ağaçlandırma gününde bu etkinliği düzenleyen Orman İşletme Müdürlüğümüze, ağaçlandırma çalışmalarına katılan Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze, burada yer alan STK’larımıza, Üniversiteli gençlerimize ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ağaçlandırma etkinliğimizin Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Ürkmezer; kurum amirleri, öğrenciler, gençler ve vatandaşlarla birlikte; servi, defne, keçiboynuzu ve fıstık çamı olmak üzere toplam 1500 adet fidanı geleceğe ve cumhuriyete nefes olmak adına toprakla buluşturdular.