11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında “’Geleceğe Nefes Cumhuriyet’e Nefes’” temasıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya‘da, Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) fidanları toprakla buluşturdu. Alanya Demirtaş Yağcı Koyağı mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim alanına ise ALYİD Başkanı Avni Erdoğan ile yönetimi de katıldı. Milli Ağaçlandırma alanına tam kadro katılan ALYİD, birlik ve beraberlik mesajını yenileyerek, dikim alanında akdeniz iklimine dayanıklı bitkileri toprakla buluşturdu. Etkinliğin ardından bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında “Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği” olarak yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Alanya İlçe Orman İşletme Müdürlüğümüzün tertiplediği organizasyonla 100. yıl Cumhuriyet Ormanımız’da fidanları toprakla buluşturduk. Geleceğimize sahip çıkmak ve bizden sonra gelen gençlerimize ve çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Bizde ALYİD olarak bu türden etkinlikleri çok yerinde buluyoruz." dedi.