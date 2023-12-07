Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.