Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan ve Antalya Valiliği tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son radar verileri ve Meteorolojik değerlendirmelere göre; Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 6 saat süresince etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Kaynak: İHA