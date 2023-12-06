Alanya son yıllarda yaşanan en şiddetli yağmur ve dolu yağışını yaşadı. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle şehrin muhtelif yerlerindeki mazgalların üstü yaprak ve dolu ile kapandı. Alanya Belediyesi olumsuz durumların önüne geçebilmek adına tüm ekipleri ile teyakkuza geçti ve şiddetli yağışa rağmen şehir genelinde çalışmalarını ivedilikle gerçekleştirdiler.

Alanya Belediyesi ekipleri, hem sorun olan bölgelerde çalışma yürütürken hem de Çözüm Masası aracılığıyla gelen vatandaşların taleplerine de anında karşılık veriyorlar. Ekiplerin tam kadro olarak gece gündüz sahada olacağı ve yağışlar süresince oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşların yanında olacağı belirtildi.

Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada şiddetli yağışlar ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 444 82 07 numarası üzerinden ve 0552 444 82 07 numarası ile Whatsapp hattı üzerinden taleplerini bildirebilirler.