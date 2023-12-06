Alanya’da yağmurun etkisi yollara da yansıdı. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yeni çevreyolundaki üst geçitte yağmur suları doldu taştı. Üst geçitten akan yağmur suları alt yolda giden araçları tehlikeye attı. Vatandaşlar araçlarını kullanırken yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Alanya’da Trafikte Zor Anlar! Araçlar Gitmekte Zorlandı
Alanya Yeni Çevreyolu’nda trafikte araçların zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Üst Geçitten suların akması yan yoldan giden araçlara zor anlar yaşattı.
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