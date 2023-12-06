Başkan Bağışlar’dan ‘Tutanakları Alıp Gitti’ İddialarına Yanıt! Başkan Bağışlar’dan ‘Tutanakları Alıp Gitti’ İddialarına Yanıt!

Alanya’da yağmurun etkisi yollara da yansıdı. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yeni çevreyolundaki üst geçitte yağmur suları doldu taştı. Üst geçitten akan yağmur suları alt yolda giden araçları tehlikeye attı. Vatandaşlar araçlarını kullanırken yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.