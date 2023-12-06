Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan Alanya’da yağmur bugün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yer yer gökgürültülü şiddetli sağanak yağış etkisini gösterirken doluya yağışı ile etkisini daha artırdı. Uzmanlar, bu havalarda vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda önemle uyardı.