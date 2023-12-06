Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan Alanya’da yağmur bugün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yer yer gökgürültülü şiddetli sağanak yağış etkisini gösterirken doluya yağışı ile etkisini daha artırdı. Uzmanlar, bu havalarda vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda önemle uyardı.
Alanya Dolu İle Beyaza Büründü! Yüzyılın En Şiddetli Dolu Yağışı
Alanya’da bugün etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış yer yer doluya yağışına dönerek etkisini artırdı. Alanya Dolu ile beyaza büründü.
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