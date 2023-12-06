Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul’da gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Fuarı geniş bir katılımla tamamlandı. 4 gün süren fuara Alanya Belediyesi açtığı stant ile katıldı.

ALANYA STANDINA BÜYÜK İLGİ

Dev Alanya Kızılkulesi ve Tersane maketi ile dikkat çeken Alanya Belediyesi standı vatandaşlar tarafından ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Alanya’nın tanıtımının da yapıldığı stantta ziyaretçilere Alanya’ya özgü yöresel lezzetler ve tropikal meyvelerden ikram edildi. Vatandaşlar Alanya’nın lezzetlerine hayran kalırken, tropikal meyveleri de pek çok vatandaş ilk kez tatma imkânı buldu. Alanya Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmaların anlatıldığı fuarda, engelli üyesi olan aileler için bir çekiliş düzenlendi. Yüzlerce katılımın olduğu çekiliş sonucunda 5 aileye Alanya tatili hediye edilecek.

2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

EYAF Expo'ya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da katıldı. Bakan Göktaş, Türkiye genelinde yüzde 7'yi kapsayan engelli bireylere yönelik hizmetlerin görünürlüğünü artırmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından 2020 yılında Erişilebilirlik Yılı ilan edilmesiyle başlatılan çalışmaları hızlandırarak 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.

BAŞKAN YÜCEL MECLİSTE FUAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2023 Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda fuarla ilgili bilgilendirme yaparak, "29 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen İstanbul EYAF EXPO 2023 Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi’ne Alanya Belediyesi olarak 5. kez katıldık ve kurduğumuz stantla Alanya'mızı temsil ettik. Bu yıl 13. kez düzenlenen EYAF Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi’nde “Engelsiz Kent Alanya” temasıyla belediyemizin engelsiz bireylere yönelik gerçekleştirdiği hizmet ve projeleri katılımcılara tanıttık. Çok büyük bir ilgi ile karşılandık. Alanya'mızın tanıtımı adına verimli bir fuar geçirdiğimizi belirtmek istiyorum." dedi.