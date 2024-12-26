Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve %50’den %47,5’e indirdi. Merkez Bankası’nın açıklamasında, enflasyonun ana eğiliminin son dönemde yatay seyrettiği ve Aralık ayında düşüşe işaret eden öncü verilerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, iç talep yavaşlamasının enflasyon üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

TCMB, sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurgulayarak, aylık enflasyonun belirgin bir düşüş göstermesi ve enflasyon beklentilerinin öngörülen seviyelere yaklaşması durumunda bu politikanın süreceğini açıkladı. Ekonomistlerin beklediği şeklide, politika faizinin daha az bir miktarda, 250 baz puan indirilmesi, piyasalarda şok etkisi yarattı.

Piyasa ve Ekonomik Beklentiler:

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin faiz beklentileri %47,50 ile %50 arasında değişirken, 2025 yılı sonu için ortalama politika faizi beklentisi %29,50 düzeyindedir. TCMB, para ve finansal koşulları enflasyonu %5 hedefine ulaştıracak şekilde belirlemeye devam edecek.

Bu karar, Türk lirasının değerini ve ekonomik istikrarı etkileyebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.