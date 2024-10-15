Bir dönem Alanya Adıyamanlılar Derneği Başkanlığı da yapan, Ponto MK Leader sahibi tanınmış iş insanı Mehmet Kuş, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından üyelerine gönderilen aidat uyarısına sert bir şekilde karşılık verdi.

ALTSO, üyelerine gönderdiği SMS ile 2024 yılına ait yıllık ve munzam aidatların 2. taksidinin son ödeme tarihinin 31 Ekim Perşembe olduğunu hatırlattı. Mesajda, "Ödenmeyen aidatlar için 6183 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca gecikme zammı uygulanmaktadır" denildi.

ALTSO Başkan Adayı olacağı konuşulan Mehmet Kuş, bu mesajı sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "Peki bu mesajı yollamayı biliyorsunuz da; üyelerinize nasıl bir katkıda bulundunuz? Bu sene sezon hiç iyi gitmedi, hangi esnafın yanında durdunuz? Mübarek oda değil kan emici!"

Kuş'un bu sözleri, ALTSO'nun üyelerine yönelik desteğini eleştirirken, ekonomik zorluklar içinde mücadele eden esnafın yanında durulması gerektiğini vurguladı.