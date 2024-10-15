Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Özçelik’e ziyarette, Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ve Kentsel Tasarım Müdürü Sibel Ademoğlu eşlik etti.

“ALANYA İÇİN BÜYÜK KAZANIM”

Ziyaret sırasında, uzmanlardan merkezin sunduğu hizmetler ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan Başkan Özçelik, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde tespit ettikleri eksikleri en kısa sürede gidereceklerini belirten Başkan Özçelik, bu tür projelerin desteklenmesinin ve geliştirilmesinin Alanya için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Ayrıca aynı çatı altında hizmet veren Aile Kadın Destek Merkezi ile Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ni ayıracaklarını belirten Başkan Özçelik, bu sayede her iki merkezin de işleyişini güçlendirmeyi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

BAŞKAN ÖZÇELİK'E EL EMEĞİ HEDİYE

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi El Sanatları Atölyesi’nde eğitim alan engelli bireyler tarafından özel olarak yapılan el emeği filografi çalışması Başkan Özçelik’e hediye edildi. Bu anlamlı jest karşısında duygulanan Başkan Özçelik, bu eserlerin, engelli bireylerin yeteneklerini sergilemesi açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayıp, üreterek toplumda var olma, değerli hissetme süreçlerinin belediye eliyle teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Özçelik, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmanın Alanya Belediyesi’nin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

"ENGELLERİ BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ"

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ziyarette, “Ulaşılabilirlik açısından engelleri hep birlikte kaldıracağız. Bu çerçevede ‘Herkes İçin Alanya’ projesinde yeni bir aşamaya geçiyoruz. Süreci başta Fen İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere tüm müdürlüklerimizle daha koordineli bir şekilde yürüterek Alanya'daki yatay gezinimin önündeki engellerin kaldırılması için planlamaları hızlandıracağız” dedi.

MOLA EVİ MÜJDESİ

Başkan Özçelik, özellikle engelli çocuğu olan vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda ‘Mola Evi’ projesini ilk etapta Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hayata geçirme kararı aldıklarını duyurdu. Başkan Özçelik, alanında uzman ekiplerin proje için örnekleri yerinde incelediğini belirterek, Mola Evi projesinin çalışma yönergesinin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan meclis toplantısında kabul edilmesini planladıklarını ifade etti. Bu süreçte Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek fiziki düzenlemelerin ardından, özel gereksinimli çocukların ailelerine günlük işlerinde zaman kazandırmak amacıyla söz konusu engelli bireyleri Mola Evi’nde misafir edeceklerini, böylelikle ailelere bir nefes alma imkânı sunacaklarını söyledi. Bu proje ile engelli bireylerin ailelerine destek olmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Özçelik, Mola Evi’nin ‘Herkes İçin Alanya’ projesi açısından önemli bir kazanım olacağını sözlerine ekledi.