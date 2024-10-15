Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, uzun süredir yüksek aidatlar ve kötü yönetim nedeniyle ciddi sıkıntılar çekiyordu. Özellikle dar gelirli aileler için inşa edilen bu konutlarda, sakinler 2 bin TL gibi beklenmedik yüksek aidat ödemeleriyle karşı karşıya kalmıştı. Yönetim kurulunda yaşanan mali belirsizlikler, aidatların kullanımının açıklanmaması ve bazı yönetim üyelerinin aidatlardan muaf tutulması, vatandaşlar arasında büyük bir rahatsızlık yaratıyordu.

Ancak, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'nın devreye girmesiyle bu sorunlar çözülmeye başlandı. TOKİ Site Yönetimi Başkan Yardımcısı Seyit Demir, yaşanan yönetim krizinin sona erdiğine dair müjde verdi. 29 Eylül 2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda yeni yönetim seçildi, ancak eski yönetim karar defterini teslim etmeyerek sorunların devam etmesine neden oldu.

Demir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde dar gelirli aileler için yapılan 250 adet konut ile ilgili bir süredir devam eden yönetim krizi Kaymakam Fatih Ürkmezer’in girişimleri ile çözüldü. Yüksek aidatlardan dolayı yönetime olan güvenin sarsılması ayrıca aidat ödemeyenlere ihbarname gönderilmeye başlanması ile büyüyen kriz çözüldü. Yeni yönetim 29.09.2024 tarihinde olağanüstü genel kurula gitmişler yaklaşık oyların 170’ini almasına rağmen eski yönetim karar defterini teslim etmemişlerdi. Yaklaşık 2 aydır gecesini gündüzüne katan Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’ya ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’e bu sorunun çözümünde emeği geçen bütün yetkililere teşekkürü bir borç biliriz. Devletimiz buraya dar gelirli aileler için bu kadar güzel bir eser yaptırmış bunu hiç kimsenin gölgelemesine izin vermedik. Bundan sonra da aldığımız görevin sorumluluk bilinciyle; şeffaf, denetlenebilir, hakkaniyet çerçevesinde bir aidat belirleyerek yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca çöplerimiz alınmıyor diye yaygara yapıldı bunların gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. Her gün çöplerimiz alınıyor. Alanya Belediyesi yolumuzu da asfalta kavuşturdu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e tüm site sakinleri adına teşekkür ederim”

KAYNAK: Yeni Alanya