Alanya'da partilerin Alanya Belediye Meclis Üyesi listeleri tek tek açıklanmaya devam ediyor. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Alanya İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Meclis listesinin ilk 18 ismi ve kontenjan adayları açıklandı.

İşte o isimler:

- KADİR HÜSEYİN BİRER - AVUKAT

- YAVUZ ER - MİMAR

- DUDU TEZCAN - ÖĞRETMEN

- ESRA ŞENYURT - EMEKLİ MEMUR

- İZZET KOCA - ŞOFÖR

- MÜNEVVER ALIŞ - TURİZMCİ

- OKAN KAPANCI - MUHASEBECİ

- HASAN SAN EMEKLİ - EMNİYET MÜDÜRÜ

- TETIANA ALLAHVERDİ - EV HANIMI

- SERKAN YAŞAR - KUAFÖR

- FATİH ER - SERBEST MESLEK

- BEKİR DEVECİ - ÇİFTÇİ

- KADRİYE ÖZSÜER - SATIŞ TEMSİLCİSİ

- ADEM KARASU - İNŞAAT TAŞERONU

- BUĞRA TÜRÜN - PERAKENDE SATIŞ MÜDÜRÜ

- HAVVALİ KOÇ - EBE

- GÜLNAZ ŞENEL - İŞÇİ

- KEVSER ÖCAL OMAC - EV HANIMI

KONTENJAN

- ŞAHİN ALİ BAYAR - FİNANS UZMANI

- CİHAN ŞAHİN - MÜHENDİS

- TUNAHAN BARCIN - MİMAR

- YASİN TAYYAR - İŞÇİ

KAYNAK: Yeni Alanya