İşte Osman Tarık Özçelik’in aday olduğu Alanya CHP’nin bu akşam saat 17.00’de Alanya İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilecek olan kesin olmayan Belediye Meclis listesi…
Utku Hasan Eminoğlu – Avukat
Hasan Can Kamburoğlu – Mimar
Mahmut Köse – Mimar
Sadık Dizdaroğlu – Yönetici
Ahmet Top – Esnaf
Nazmi Zavlak – İç Mimar
Halime Dim Ceylan – İşletmeci
Engin Alataş – Mali Müşavir
Ali Yardım – Esnaf
Haydar Uyar – Avukat
Ayhan Baysal – Müteahhit
Ufuk Aras Solmaz – Eczacı
Mustafa Eroğlu – Esnaf
Ayhan Doğru – Esnaf
Şahin Ararat – Esnaf
İrem Yunusoğlu – Avukat
Halil Durusoy – Elektrik Mühendisi
Asrın Ateşoğlu – Öğrenci
Hüseyin Kaya – Avukat
Ali Taşlı – Esnaf
Burcu Yorulmaz – İşletmeci
Hasan Sağlamer – Mimar
Ali Ekber Dedeoğlu – Esnaf
Talat Demir – Esnaf
Mustafa Yüksek – Diş Hekimi
Fatma Gök – Muhasebeci
Tevfik Sipahioğlu – Turizmci
Samet Sayar – Muhasebeci
Bilal Başpınar – Esnaf
Ayşe Ayan – Avukat
Celal Berk Gödüç – Esnaf
Ali Uysal – Çiftçi
Şükrü Bingöl – Esnaf
KONTENJAN LİSTESİ
Abdurrahman Açıkalın – Spor Yöneticisi
Murat Levent Koçak – Eczacı
Hasan Servet Ünlü – Yönetici
Faruk Konukçu – Esnaf