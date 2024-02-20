İşte Osman Tarık Özçelik’in aday olduğu Alanya CHP’nin bu akşam saat 17.00’de Alanya İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilecek olan kesin olmayan Belediye Meclis listesi…

Utku Hasan Eminoğlu – Avukat

Hasan Can Kamburoğlu – Mimar

Mahmut Köse – Mimar

Sadık Dizdaroğlu – Yönetici

Ahmet Top – Esnaf

Nazmi Zavlak – İç Mimar

Halime Dim Ceylan – İşletmeci

Engin Alataş – Mali Müşavir

Ali Yardım – Esnaf

Haydar Uyar – Avukat

Ayhan Baysal – Müteahhit

Ufuk Aras Solmaz – Eczacı

Mustafa Eroğlu – Esnaf

Ayhan Doğru – Esnaf

Şahin Ararat – Esnaf

İrem Yunusoğlu – Avukat

Halil Durusoy – Elektrik Mühendisi

Asrın Ateşoğlu – Öğrenci

Hüseyin Kaya – Avukat

Ali Taşlı – Esnaf

Burcu Yorulmaz – İşletmeci

Hasan Sağlamer – Mimar

Ali Ekber Dedeoğlu – Esnaf

Talat Demir – Esnaf

Mustafa Yüksek – Diş Hekimi

Fatma Gök – Muhasebeci

Tevfik Sipahioğlu – Turizmci

Samet Sayar – Muhasebeci

Bilal Başpınar – Esnaf

Ayşe Ayan – Avukat

Celal Berk Gödüç – Esnaf

Ali Uysal – Çiftçi

Şükrü Bingöl – Esnaf

KONTENJAN LİSTESİ

Abdurrahman Açıkalın – Spor Yöneticisi

Murat Levent Koçak – Eczacı

Hasan Servet Ünlü – Yönetici

Faruk Konukçu – Esnaf

KAYNAK: Büyük Alanya