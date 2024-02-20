Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde adaylar netlik kazandı. 18 Şubat Pazar günü Ankara’da Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’nda Babacan adayları tanıttı. Geçtiğimiz haftalarda aday olarak ismi netleşen DEVA Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak, Ankara’da düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyuruldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ise Kıvanç Çetinkaya açıklandı.

‘’ DEVA Belediyeciliğini vatandaşlarımıza anlatacağız ’’

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanı Umut Özkan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



‘’ DEVA Partisi olarak ülkemizin tüm il ve ilçelerinde kendi adaylarımızı çıkararak DEVA Belediyeciliğini vatandaşlarımıza anlatacağız.

Bu doğrultuda tüm çalışmalarımız devam ederken 18 Şubat 2024 tarihinde Pazar günü dördüncü grup belediye başkan adaylarımızı Ankara’da Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katılımı ile kamuoyuna duyurduk.

Oldukça güzel geçen aday tanıtım toplantımıza olan ilgi bizleri daha da motive etti.

Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Sn. Kıvanç Çetinkaya açıklandı.

Aday tanıtım toplantımızda partimizin Alanya Belediye Başkan Adayı Sn. Cem Sak’ın katılımı ile Alanya adayımızı tüm ülke kamuoyuna bir kez daha tanıtmış olduk. Bunun yanında Alanya Belediyesi Meclis üyesi adaylarımızı belirledik, adaylarımız Alanya’mızın bir izdüşümü oldu. Esnafı, emeklisi, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, İşçisi, mimarı, avukatı, ev hanımı, turizmcisi, muhasebecisi, ekonomisti, çiftçisi, öğretmeni, doğulusu, batılısı hemen hemen her kesimi temsil eden dürüst ve liyakatlı insanlar bir araya geldi.

Alanya’mıza DEVA Belediyeciliğini anlatmak, vatandaşlarımıza dokunmak ve yarar sağlamak adına bugün itibariyle sahalarda daha yoğun mesai yapacağız. ’’