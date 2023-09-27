Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kanun Ay’ın kullandığı 07 BCB 175 plakalı motosiklet, Ulualan mevkii Sanayi Mahallesi Hurdacılar sitesi kavşağından D-400 Karayolu yan yola çıkmakta olan Kemal Kara’nın kullandığı 07 AEL 681 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)