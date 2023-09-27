Yapılan denetimlerde 3 adet gezinti gemisi, 4 dalış okulu teknesi, 6 özel tekne, 2 su sporları işletmesi, 1 plaj işletmesi, 47 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimler sonucu; 42.260 TL idari para cezası uygulandı. 1 adet tekne eksik gemi adamı ile seyir yapmaktan Alanya Liman Başkanlığına sevk edildi. Hafif yaralama ve hakaret suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.