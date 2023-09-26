Alanya Mahmutlar'da bunalıma giren ve uzun yıllar market işletmeciliği yaptığı öğrenilen Oğuzhan Ateş adlı bir vatandaş bunalıma girerek kendisini astı. Ailesi evde yokken kendini elektrik kablosuyla asan vatandaş sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş’in hayatını kaybettiği belirtildi. Ateş’in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.