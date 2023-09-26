Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın A4 olarak tabir edilen bonzai/sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada; 100 bin kullanımlık bonzai/sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)