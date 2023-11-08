Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre; Manavgat Anaokulu istikametinden gelip çevre yolu istikametine seyir halindeki Necati Yılmaz’ın kullandığı 07 BCV 019 plakalı motosiklet ile çevre yolu istikametinden gelip okullar bölgesine dönmekte olan Pınar Özgen’in kullandığı 07 BKD 20 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Necati Yılmaz, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)