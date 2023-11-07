Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Gözene Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan F.D. ve Ö.D. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.D.'nin tüfekle ateş açması sonucu Ö.D. ağır yaralandı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayı duyan yaralı şahsın kardeşi S.D, abisini tüfekle ateş ederek yaralayan F.D'nin evine giderek F.D'ye ateş açtı. Olayda F.D. de yaralandı. Olay sonrası S.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.



Serbest bırakılınca bu kez de babayı yaraladı

Abisini vuran şahsı ateş ederek yaralayan S.D. serbest bırakılmasının ardından sabah saatlerinde F.D'nin babasını da ateş ederek yaraladı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli S.D.'yi tekrar gözaltına aldı. Meydana gelen olaylarda yaralanan Ö.D., F.D. ile babasının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA