Kaza, saat 16.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Hacı Mehmet Z. idaresindeki 27 ADH 253 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole uçan aracı, yol kenarında bulunan seranın demirleri tuttu. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ayyus Z. ve Senem S. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.