Kaza, dün sabah saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Karahanlı’nın kullandığı 68 KV 122 plakalı motosiklet ile Ali Yiğit’in kullandığı 07 MTA 02 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak başını otomobilin camına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, 1060 Sokak'tan Zübeyde Hanım Caddesi'ne giren otomobilin, kavşakta bekledikten sonra dikkatsiz bir şekilde yoluna devam ettiği, motosikletin otomobile yandan çarptığı görüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)