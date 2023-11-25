Yağmur ve şiddetli rüzgar Manavgat’ta dün gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabah saat 07.00 sıralarında Sorgun Çamlığı’nda birçok çam ağacı rüzgarın etkisiyle kırıldı veya devrildi. Devrilen çam ağaçları Titreyengöl Caddesi'nde yolun tamamen kapanmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve polis ekibi sevk edilirken, polis ekipleri yolda başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.



Kökünden sökülerek yola devrilen ağaçlardan bir tanesi otele gitmekte olan Soner Sümer’in kullandığı 07 J 74969 plakalı otel servisinin üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle servis otobüsünün çatısı çökerken, serviste yolcu olarak bulunan 40 otel çalışanından 7’si yaralandı. Yaralılar 112 sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Olayın ardından kapanan Sorgun Titreyengöl yolunun açılması için Manavgat Belediyesi bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)