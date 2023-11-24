Alanya Hacet mahallesinde şüpheli paket panik yarattı. Paketi fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Polis ekipleri ihbarın ardından harekete geçerek bölgede güvenlik önlemleri aldı. Sivilllerin meydandan uzaklaştırılmasının ardından şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinin boş olduğu öğrenildi.