Alanya Hacet mahallesinde şüpheli paket panik yarattı. Paketi fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Polis ekipleri ihbarın ardından harekete geçerek bölgede güvenlik önlemleri aldı. Sivilllerin meydandan uzaklaştırılmasının ardından şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinin boş olduğu öğrenildi.
Alanya'da Şüpheli Paket Fünye İle Patlatıldı
Alanya Hacet Meydanı'nda şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Paket güvenlik önlemlerinin alınmasıyla fünye ile patlatıldı.
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