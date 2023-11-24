Antalya'da yaşayan 56 yaşındaki Hatice Çağar Mirasedeoğlu, Muratpaşa ilçesinde 2 yıldır bir durakta ticari taksi şoförlüğü yapıyor. İddiaya göre durakta bir kadının olmasından rahatsız olan erkek sürücüler, Mirasedeoğlu'nu bezdirmek için mobbing ve zaman zaman şiddet uygulamaya başladı. Şiddettin saldırıya dönüşmesi üzerine Mirasedeoğlu, erkek sürücülerin bazılarından şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını gözleri dolarak anlatan Hatice Çağar Mirasedeoğlu, Muratpaşa ilçesinde Meydan Mahallesi’ndeki bir ticari taksi durağında 2021 yılından beri çalıştığını söyledi.

İşe başladığı günden beri bir kadın olarak cinsiyet ayrımına maruz kaldığını dile getiren Mirasedeoğlu, "Sürekli psikolojik fiziki olarak şiddete uğradım. Halen de uğramaktayım. 5 kez darp edildim. İki tane davayı kazandım, para cezası aldılar. Ama husumeti daha da artırdılar. Ve devam ediyor, bu ayın 20’sinde yine elinde telefonla eteğimin altından yukarılara doğru taciz ederek, iftira ederek sürekli videomu çekti. Taksicilerden oradaki bir kişi. Ve devamında telefonumu aldım. 'Bak ben de seni çekiyorum, yapma etme' dedim. Dinlemedi. Devam etti. Ve en sonunda sonuç beni yine bana saldırıyla, yumruklamayla, darpla sonuçlandı. 2 kişi darp etti. Mobbing halen devam ediyor" dedi.

Kendisine karşı diğer taksi sürücülerinin söylediği hakaretleri anlatan Mirasedeoğlu, "'Sana iş vermem, duraktan git, terbiyesiz, utanmaz kadın’ her türlü çirkin söze maruz kalıyorum. Bir kadın olarak beni baştan beri istemiyorlar. Çünkü yatıyorlar, kalkıyorlar. Her tür kötü muameleyle resmen eziyet ediliyorum. Durağa kilitlediler ilk başta. Bu satır ve sopayla saldırı olduktan sonra husumeti artırdılar. Müşterimi, beni mağdur ettiler. Yazdılar, çizdiler. Durağın huzurunu bozan benmişim. 19 erkek var durakta. Ben bir kadın olarak orada baskı olmadan özgürce, onlara nasıl saygı duyuyorsam onlar da bana saygı duyarak çalışmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.



Mahallede hizmet verdiği tüm müşterilerinin kendisinden memnun olduğunun altını çizen Mirasedeoğlu, "Ama durak mutsuz. Yani o erkekler benim orada çalışmamı istemiyor. Beni oradan göndermek için, akşam telsizde şöyle diyorlar, 'Siz bizim kadın değerlerimize uymuyorsunuz, eninde sonunda buradan göndereceğiz' diye tehdit ediyorlar. Ama çalışmaya devam edeceğim, korkum yok. Bugün avukatım aracılığıyla savcılığa şikayette bulundum" dedi.

Ali Mirasedeoğlu ise şunları söyledi:

"Anlayamadığım şekilde bir saldırı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Aynı zamanda bunlar samimi arkadaşımdı. Eşim çalışmadan önce ben çalışıyordum. Haksızlığa uğradığımızı bile bile çoğunluğu biliyor. Ama bunu kabullenmeyip bize mobbing her türlü bana karşı da mobbing uyguluyorlar. Ve dün de saldırdılar, kafama taşla vurdular. Kafam yarıldı, onu gösterebilirim. Eşimin de, kendimin de, durağımda sağlıklı, mobbing uygulanmadan çalışmak istiyoruz. Hukuki süreç başlattık. Daha önce de şikayetçi olmuştuk. Sürekli mağdur ediliyoruz."



Hatice Çağar Mirasedeoğlu’nun avukatı Makbule Tanış da, "Müvekkilimle, mücadelesiyle gurur duyuyorum. Maalesef 21. yüzyılda Antalya'da yaşadığımız şiddet anlatılır gibi değil. Bununla ilgili yasal mücadele başlattık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar mücadelemizin arkasında olacağız. Biz kadın olarak varız, kadına şiddet, insanlığa şiddettir. Biz bunun karşısındayız" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)