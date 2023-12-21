Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki İsmet Erdoğan’ın kullandığı 07 AGE 884 plakalı otomobil ile Çakış yolundan D-400 Karayoluna çıkmakta olan Mehmet Gündüz’ün kullandığı 07 YV 520 plakalı kamyonet, Çakış ışıklı kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan İsmet Erdoğan, Kiraz Erdoğan, Emel Emir ve Mehmet Gündüz 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik’te bulunan hastanelere kaldırıldı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)