Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, yasa dışı yollardan sahte belge düzenlenerek ülkeye girişi yapılan 2 adet lüks araca el koydu. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan araçlardan birinin üzerinde bulunan, olay yerlerinde kullanılan ‘polis girilmez’ yazılı güvenlik şeridi dikkat çekti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)