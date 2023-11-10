Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Şelale Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 sağlık ekibi, zemin kattaki bekar evinde yaşayan Ferhat Yengin’in (40) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzun yıllardır Manavgat’ta yaşadığı ve inşaatlarda boyacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Yengin’in yakınları ve beraber çalıştığı arkadaşları gözyaşı döktü.

Telefonlarına cevap alamayan dayısının evin kapı camını kırarak içeri girmesi sonucunda cansız bedeni bulunan Ferhat Yengin’in cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)